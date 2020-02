LIVE Europa League – Segui i sorteggi in diretta su Passioneinter.com

Sono le rimaste le migliori 16 sulla strada per Danzica: il 12 ed il 19 marzo si giocheranno gli ottavi di finale di Europa League che saranno decisi dall’urna di Nyon alle ore 13 di quest’oggi. L’Inter sarà una delle protagoniste insieme alla Roma dopo aver eliminato rispettivamente Ludogorets e Gent ai sedicesimi di finale.

Sono state tante le sorprese in questo primo turno ad eliminazione diretta, come le eliminazioni di top club come Ajax (solo l’anno scorso semifinalista in Champions League) e Arsenal. Per gli ottavi di finale – come prevede il regolamento UEFA – non ci sono restrizioni ed anche squadre dello stesso paese potranno trovarsi contro. Dalle 13 la diretta del sorteggio su Passioneinter.com con tutti gli accoppiamenti:

