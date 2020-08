Inter-Bayer Leverkusen, Handanovic: “5 clean sheet consecutivi? Aumentata l’autostima e la compattezza”

Al fianco di mister Conte, si è presentato in conferenza stampa anche capitan Handanovic per presentare la sfida in programma domani contro il Bayer Leverkusen che mette in palio il pass per le semifinali di Europa League.

Ecco le sue parole: “Mi è piaciuto contro il Getafe non aver preso gol, quando non si prendono gol è già un buon punto di partenza. La squadra poi è sempre stato compatta a parte i primi 20-25 minuti quando loro sono venuti a pressare però abbiamo tenuto bene”.

Cinque clean sheet consecutivi: “Quando non prendi gol aumentano autostima e confidenza, ti carichi e ti senti più forte. Abbiamo cambiato assetto, poi per non subire gol deve esserci anche un momento che ti accompagna; in passato magari prendevamo gol malgrado giocassimo bene. Questo è cambiato”.