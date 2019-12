LIVE Inter-Genoa 2-0: Lukaku gol e assist per Gagliardini, nerazzurri in grande spolvero

Commenta la partita su Telegram con oltre 2.100 tifosi nerazzurri!

L’ultima partita prima della sosta natalizia vede l’Inter ospitare il Genoa a San Siro. Nerazzurri alle prese con un’emergenza non da poco, che costringerà Conte, con tutta probabilità, a dover ricorrere a Lucien Agoumé come titolare a centrocampo. Per Thiago Motta, invece, tre punti fondamentali sia per dimenticare la scottante sconfitta nel derby, sia per allontanare lo spettro della retrocessione. Una sfida da non perdere e da seguire in diretta con noi su Passioneinter.com.

Le formazioni UFFICIALI di Inter-Genoa

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 8 Vecino, 20 Borja Valero, 5 Gagliardini, 34 Biraghi; 30 Esposito, 9 Lukaku.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 2 Godin, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 16 Politano, 19 Lazaro, 21 Dimarco, 32 Agoumé, 33 D’Ambrosio.

Allenatore: Antonio Conte.

GENOA (3-5-2): 97 Radu; 14 Biraschi, 17 Romero, 4 Criscito; 18 Ghiglione, 15 Jagiello, 21 Radovanovic, 29 Cassata, 28 Agudelo; 9 Sanabria, 99 Pinamonti.

A disposizione: 22 Marchetti, 93 Jandrei, 5 Goldaniga, 13 El Yamiq, 20 Schöne, 27 Sturaro, 30 Favilli, 32 Ankersen, 33 Pajac, 56 Cleonise, 65 Rovella.

Allenatore: Thiago Motta.

