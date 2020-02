LIVE Coppa Italia, Inter-Napoli: segui la diretta su Passioneinter.com

Commenta la partita su Telegram con 2.184 tifosi nerazzurri!

Si riaccendono le luci a ‘San Siro’. Dopo una notte epica con la clamorosa rimonta nel derby, l’Inter di Conte apre il programma delle semifinali di Coppa Italia ospitando il Napoli di Gennaro Gattuso. Primo atto di una doppia sfida, che avrà il suo secondo atto il prossimo 5 marzo per decretare chi sarà la finalista che affronterà una tra Milan e Juventus. Un’altra notte da non perdere e da seguire in diretta qui, su Passioneinter.com.

Le formazioni UFFICIALI di Inter-Napoli

In attesa di conferma INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; R.Lukaku, L.Martinez. ALL.:Conte.

In attesa di conferma NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Demme, Fabian Ruiz; Callejon, Mertens, Insigne. ALL.: Gattuso.

Classifica marcatori Coppa Italia

Questa la classifica marcatori di Coppa Italia aggiornata in tempo reale.

Calendario Inter

Infine il calendario dell’Inter con i prossimi impegni di campionato.