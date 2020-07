LIVE – Le pagelle di Inter-Torino: Handanovic disastroso

Battere il Torino per superare Lazio e Atalanta in classifica e portarsi così al secondo posto in classifica. E’ questa la missione dell’Inter di Antonio Conte che lascia fuori Eriksen dal 1′: al posto del danese titolare Borja Valero. Fuori anche Skriniar, in campo Godin: Lukaku si accomoda in tribuna. Ecco le pagelle LIVE curate da Passione Inter.

HANDANOVIC 3

GODIN 5,5

DE VRIJ 6

BASTONI 5,5

D’AMBROSIO 5,5

GAGLIARDINI 5,5

BROZOVIC 5,5

BORJA VALERO 5,5

YOUNG 6

SANCHEZ 6

LAUTARO 5,5

