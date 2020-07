LIVE Inter-Torino 0-1: Lautaro a tu per tu con Sirigu, conclusione respinta! Giallo anche per Rincon

Commenta la partita su Telegram con 1984 tifosi nerazzurri!

Tutto pronto per il posticipo che chiude la 32esima giornata tra Inter e Torino. In attesa del fischio d’inizio, non mancano le sorprese nelle scelte di formazione di Antonio Conte che a sorpresa esclude Christian Eriksen lanciando Borja Valero dal primo minuto. Ricordiamo che, in caso di vittoria, l’Inter aggancerebbe la Lazio a quota 68 punti al secondo posto rimettendo in discussione il proprio finale di stagione.

Le formazioni UFFICIALI di Inter-Torino

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 33 D’Ambrosio, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 20 Borja Valero; 7 Sanchez, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 24 Eriksen, 30 Esposito, 31 Pirola, 32 Agoumé, 34 Biraghi, 37 Skriniar, 87 Candreva.

Allenatore: Antonio Conte.

TORINO (3-5-2): 39 Sirigu; 5 Izzo, 33 N’Koulou, 36 Bremer; 29 De Silvestri, 23 Meité, 88 Rincon, 15 Ansaldi, 34 Aina; 24 Verdi, 9 Belotti.

A disposizione: 18 Ujkani, 25 Rosati, 4 Lyanco, 7 Lukic, 17 Singo, 19 Greco, 20 Edera, 21 Berenguer, 22 Millico, 27 Ghazoini, 30 Djidji, 80 Adopo.

Allenatore: Moreno Longo.

Arbitro: Massa.

Assistenti: Di Iorio, Bottegoni.

Quarto Uomo: Minelli.

VAR e Assistente VAR: Nasca, Alassio.

SQUALIFICATI

Inter: –

Torino: Zaza (1)

DIFFIDATI

Inter: de Vrij, Gagliardini, Godín, Valero, Vecino

Torino: Lukic, Rincon, Sirigu

