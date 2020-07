LIVE – Le pagelle di Inter-Brescia 3-0: Sanchez on fire!

Dopo la vittoria in extremis ottenuta contro il Parma al Tardini, per l’Inter è già tempo di rientrare in campo. Questa sera a San Siro arriva il Brescia, orfano di Balotelli ma con un Sandro Tonali sempre più sugli scudi. La gara di stasera è stata un’ulteriore occasione per vedere in azione uno dei grandi obiettivi del prossimo calciomercato nerazzurro. Passioneinter.com vi propone, come di consueto, le pagelle live di Inter-Brescia. Eccole qui di seguito.

Le PAGELLE LIVE di Inter-Brescia 3-0



HANDANOVIC 6 –

D’AMBROSIO 6,5 – Chiude i giochi di testa allo scadere del primo tempo.

DE VRIJ 6 –

BASTONI 6 –

MOSES 7,5 – Si procura il rigore del 2-0 con una bella cavalcata sulla destra.

BARELLA 6,5 –

BORJA VALERO 6,5 –

GAGLIARDINI 6 –

YOUNG 7,5 – Sblocca la gara con un gol al volo meraviglioso, poi contribuisce a chiuderla con l’assist per la rete di D’Ambrosio.

SANCHEZ 8 – Perfetto il suo cross per liberare Young, così come il lancio che ha permesso a Moses di procurarsi il rigore che poi ha trasformato. Alexis on fire!

LAUTARO MARTINEZ 6 –

