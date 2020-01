LIVE Lecce-Inter: segui la diretta su Passioneinter.com!

Commenta la partita su Telegram con oltre 2.100 tifosi nerazzurri!

Parte da qui il girone di ritorno dell’Inter. Al Via del Mare di Lecce, l’infanzia di Antonio Conte si incrocia con il futuro del tecnico nerazzurro che mette da parte i sentimenti per 90′ e cerca tre punti fondamentali contro il Lecce di Liverani per rispondere alla Lazio, mettere pressione alla Juventus e ricominciare al meglio in questa volata finale. Passioneinter.com, come di consueto, vi offre la diretta testuale di Lecce-Inter.

Le formazioni UFFICIALI di Lecce-Inter

In attesa di conferma LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Donati; Deiola, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Falco, Lapadula. All. Liverani

In attesa di conferma INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Martinez. All. Conte

Classifica Serie A aggiornata

Ecco la classifica di Serie A aggiornata.

Classifica marcatori Serie A

Questa la classifica marcatori di Serie A aggiornata in tempo reale.

Calendario Inter

Infine il calendario dell’Inter con i prossimi impegni di campionato.