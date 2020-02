LIVE – Ludogorets-Inter, segui in diretta la conferenza stampa di Antonio Conte e Andrea Ranocchia

È giorno di vigilia per una nuova avventura europea che attende l’Inter. Domani alle ore 19, infatti, verrà disputata la gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League, nella quale i nerazzurri affronteranno i bulgari del Ludogorets. Alle ore 18 di questa sera, invece, Antonio Conte parlerà in sala stampa davanti ai giornalisti per presentare l’incontro insieme ad Andrea Ranocchia. Qui di seguito, Passioneinter.com vi riporterà, come di consueto, le loro parole in diretta ed in tempo reale.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!