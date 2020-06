LIVE – Le PAGELLE di Napoli-Inter: Eriksen subito decisivo

Finalmente si riparte! L’Inter di Antonio Conte scende in campo al San Paolo contro il Napoli di Gattuso nel secondo atto della semifinale di Coppa Italia. Si parte dallo 0-1 dell’andata, in palio il pass per la finalissima contro la Juventus in programma mercoledì 17 all’Olimpico. Conte si affida ad Eriksen e alla Lu-La. Passioneinter.com vi fornisce le pagelle LIVE del match.

HANDANOVIC 6

SKRINIAR 6

DE VRIJ 6

BASTONI 6

CANDREVA 6

BARELLA 6

BROZOVIC 6

YOUNG 6

ERIKSEN 7

LUKAKU 6

LAUTARO 6

