LIVE – Le pagelle di Udinese-Inter: Conte lancia Esposito. Eriksen dal 1′

Dopo 3 pareggi consecutivi in campionato, l’Inter fa visita all’Udinese nel posticipo serale della 22esima giornata di Serie A. Per Conte un solo risultato a disposizione, per restare in scia della Juventus ora a +6 sui nerazzurri e per riprendersi il secondo posto in classifica attualmente occupato dalla Lazio. Dal 1′ Eriksen ed Esposito, ecco le pagelle LIVE curate da Passioneinter.com.

PADELLI 6

SKRINIAR 6

DE VRIJ 6

BASTONI 6

MOSES 6,5

VECINO 6

BARELLA 5,5

ERIKSEN 6

YOUNG 6

LUKAKU 6

ESPOSITO 6

