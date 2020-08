LIVE – Segui le pagelle di Inter-Shakhtar Donetsk in diretta su Passione Inter

Ci siamo, è tempo di semifinale di Europa League. Inter-Shakhtar Donetsk: una di queste due squadre raggiungerà il Siviglia in finale e si giocherà il prestigioso trofeo nella serata di venerdì 21 agosto. I nerazzurri arrivano carichi, guidati da un Antonio Conte che non vede l’ora di imporsi in campo europeo. Dall’altra parte Luis Castro con il suo Shakhtar dall’anima brasiliana proverà a rovinare la festa a Lukaku e compagni. Con queste premesse, Passione Inter – come di consueto – vi proporrà in diretta le pagelle live di Inter-Shakhtar Donetsk che trovate a seguire.

Le PAGELLE LIVE di Inter-Shakhtar Donetsk

HANDANOVIC 6

GODIN 6

DE VRIJ 6

BASTONI 6

D’AMBROSIO 6

BARELLA 6,5

BROZOVIC 6,5

GAGLIARDINI 6

YOUNG 6

LAUTARO MARTINEZ 7 – Grande incornata per il gol dell’1-0!

LUKAKU 6

