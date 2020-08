LIVEBLOG – Psg-Bayern, Icardi ko e 90′ in panchina. I tifosi dell’Inter: “Problemi al scinocchio? Capolavoro di Marotta”

E’ passata non più di qualche ora da quando l’Inter ha perso una finale di una coppa europea: ma la sconfitta di Mauro Icardi, questa sera, in finale di Champions League rappresenta quasi un riscatto immediato, per alcuni tifosi interisti, che con l’ex attaccante e capitano dei nerazzurri hanno ancora il dente avvelenato: indimenticabili le polemiche e le idiosincrasie e le scorie con l’argentino nell’ultima parte della sua esperienza interista. E così, alcuni tifosi nerazzurri hanno ironizzato sui social sulla panchina – con sconfitta – di Icardi durante la finale del suo Paris Saint-Germain contro il Bayern Monaco. Ecco quindi una carrellata di tweet sull’argomento:

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<