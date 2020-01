LIVEBLOG – Inter-Cagliari, tifosi furiosi dopo il rosso a Lautaro: “Partita rovinata da Manganiello”

Una partita semplice da gestire quella tra Inter e Cagliari, ma nel finale di partita il match si è infuocato. Lautaro Martinez subisce fallo, ma l’arbitro Manganiello non lo chiama. Il giocatore protesta e riceve un rosso diretto. San Siro esplode e comincia a fischiare l’arbitro che aveva presa una decisione istintiva. Si infuriano tutti, dai giocatori in campo passando per quelli in panchina e per Antonio Conte. Un finale infuocato che ha scatenato l’ira dei tifosi sui social nei confronti di Manganiello:

