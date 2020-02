LIVEBLOG Inter-Ludogorets, la reazione dei tifosi alle mascherine: “Ma giocheranno anche con quelle?”

L’allarme Coronavirus lanciato nei giorni scorsi ha paralizzato non solo la Serie A ma anche gli impegni europei dell’Inter, costringendo i nerazzurri a giocare contro il Ludogorets a porte chiuse, in un San Siro vuoto. Dopo essere stati immortalati mentre scendevano dall’aereo che li ha portati a Milano con le mascherine, i bulgari sono stati fotografati anche in campo muniti delle speciali protezioni per evitare possibili contagi. Una misura che è sembrata per certi versi esagerata quella dei calciatori del Ludogorets, con i tifosi nerazzurri che hanno scelto di reagire così alle fotografie di Iliev e compagni.

