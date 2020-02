LIVEBLOG – L’Inter cade contro la Lazio, i tifosi incolpano Padelli e invocano Handanovic: “Samir, quando torni?”

L’Inter cade a Roma nel match scudetto contro la Lazio di Simone Inzaghi. Nel mirino dei tifosi nerazzurri finisce ancora una volta un non impeccabile Padelli, sceso in campo a difendere la porta al posto dell’infortunato Handanovic.

Il secondo portiere ha delle responsabilità nell’azione del rigore concesso in favore dei padroni di casa e poi realizzato da Immobile per l’1-1, sulla rete di Milinkovic-Savic non dimostra chissà quale reattività. Sui social i tifosi dell’Inter non si sono sprecati:

