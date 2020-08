LIVEBLOG – L’Inter conferma Conte in panchina, tifosi in estasi: “Scelta razionale, avanti insieme per la gloria”

Con un comunicato apparso pochissimi minuti fa sul sito dell’Inter, il club nerazzurro ha annunciato che Antonio Conte rimarrà anche per il prossimo anno sulla panchina interista. Un annuncio arrivato al termine dell’incontro andato in scena in una villa fuori Milano nel pomeriggio tra il tecnico leccese e la dirigenza al gran completo, durato oltre tre ore. Una notizia che immediatamente ha mandato in estasi i tifosi dell’Inter, come dimostrato dai numerosissimi tweet che continuano a circolare sui social.

Queste alcune delle tantissime reazioni dei tifosi nerazzurri:

