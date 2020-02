LIVEBLOG – L’Inter trova il Getafe in Europa League, i tifosi: “Squadra rognosa, ma poteva andar peggio!”

Sarà Inter-Getafe l’ottavo di finale dei nerazzurri in Europa League. La Beneamata si giocherà dunque in Spagna il passaggio del turno per i quarti, sognando di alzare la coppa di Danzica. Abbiamo scelto di analizzare le opinioni dei nostri tifosi sul web: squadra rognosa, ma poteva andar peggio. Queste tutte le reazioni raccolte da Passioneinter.com.

