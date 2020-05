LIVEBLOG – 22 maggio 2010, i tifosi celebrano il Triplete: “Solo noi nella leggenda. Emozioni indescrivibili”

E’ la data per eccellenza di tutti i tifosi nerazzurri. Sono passati 10 anni, ma la grandezza di quell’impresa durerà in eterno. Il 22 maggio 2010 l’Inter di José Mourinho batte a Madrid il Bayern Monaco 2-0, si laurea Campione d’Europa diventando così la prima squadra italiana a centrare il Triplete. Scudetto, Coppa Italia e Champions League: un tris ineguagliabile che resterà scolpito in eterno nella storia nerazzurra.

I tifosi sui social hanno voluto rendere omaggio a quell’impresa. Ecco le loro reazioni:

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!