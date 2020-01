Liverani: ”La forza dell’Inter in Italia rimane la stessa. 5-3-2? Scelto per contenere Lautaro e Lukaku”

All’indomani dell’importantissimo pareggio rimediato contro l’Inter, Fabio Liverani, tecnico del Lecce, è intervenuto sulle frequenze di Radio 1 durante Radio Anch’io Sport per commentare la partita che si è disputata ieri pomeriggio al Via del Mare.

Ecco le sue parole: “La forza dell’Inter sul campionato italiano rimane la stessa. A volte gli episodi fanno la differenza. Una volta trovato il vantaggio, difficilmente concedono poco. Ieri forse per la prima volta una squadra contro di loro ha creato 3/4 palle nitide ma non l’ho vista tanto indietro sulla pressione della partita. Mini fuga della Juventus? E’ normale che ora anche un piccolo rallentamento permette agli altri di scappare via”.

La scelta del 5-3-2: ‘‘Non so se lo riproporremo. E’ una possibilità, a prescindere da chi affronteremo. Ieri lo abbiamo scelto per il gioco dei due attaccanti dell’Inter, dal punto di vista fisico sono difficili da marcare. Lukaku è quasi incontenibile, Lautaro è bravissimo ad approfittare della sua stazza e per questo abbiamo voluto riempire l’area di rigore e dare una mano ai difensori”.

