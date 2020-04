Lo sfogo di Roberto Carlos: “Hodgson un incapace, mi ha distrutto. A Madrid per Capello”

Oggi compie 47 anni Roberto Carlos, uno tra i giocatori più forti della storia del calcio. È lo straniero ad aver giocato più partite con la maglia del Real Madrid, diventandone protagonista in poco tempo. Ha giocato una stagione nell’Inter, cioè quella 1995/1996, portato a Milano da Massimo Moratti, appena divenuto presidente. Ai microfoni di Marca, il terzino brasiliano ha attaccato duramente il suo ex allenatore nerazzurro Roy Hodgson, ora attuale tecnico del Crystal Palace: “Mi ha distrutto. Mi ha fatto giocare fuori ruolo, a centrocampo. In questo modo non avrei avuto alcuna possibilità di giocare per la mia Nazionale, che nel 1997 doveva disputare la Copa America. Non è che non andavamo d’accordo, ma lui non capiva molto di calcio”.

Quando l’allenatore inglese ha iniziato a preferirgli Felice Centofanti prima ed Alessandro Pistone poi, il fuoriclasse brasiliano non la prese bene: “Ho parlato con Moratti e gli ho chiesto di lasciarmi andare”. A quel punto era inevitabile una sua cessione, viste le incomprensioni con il tecnico e da lì si aprì la sua grande carriera al Real Madrid, dove vinse tre Champions League e quattro campionati, ma soprattutto trovò la persona giusta: “Sono andato a Madrid per Fabio Capello, è stato l’allenatore più importante della mia vita”.

