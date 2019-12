Lo United cerca un attaccante, che rimpianto Lukaku. Ma Solskjaer glissa: “Era arrivato il momento di andare”

Fuori due, dentro nessuno. Aveva lasciato qualche perplessità in estate la decisione del Manchester United di privarsi di due attaccanti importanti come Romelu Lukaku e Alexis Sanchez, entrambi sbarcati all’Inter seppur con formule differenti, senza sostituirli in maniera adeguata. Il risultato è che i Red Devils, partiti male in stagione, stanno riscontrando difficoltà soprattutto in zona gol e ora a gennaio saranno chiamati ad intervenire sul mercato per individuare un nuovo bomber con urgenza. Il sogno era Haaland, sbarcato però in queste ore al Borussia Dortmund. La ricerca andrà avanti ancora, mentre più di qualche tifoso comincia a rimpiangere seriamente sia Sanchez che, soprattutto, il belga Lukaku partito subito forte in nerazzurro.

Non è dello stesso avviso però il manager Ole Gunnar Solskjaer, che anche oggi in conferenza stampa alla vigilia del match di Capodanno contro l’Arsenal è stato interrogato sulla questione attaccanti e si è soffermato sulla partenza di Lukaku: “Abbiamo sempre pensato che Martial e Rashford avrebbero fatto gol. Non sono preoccupato. Sì, Lukaku è un buon giocatore e sono sicuro che continuerà a fare sempre gol, ma per lui era arrivato il momento di cambiare squadra”. L’Inter ringrazia.

