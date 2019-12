Lo United scarica Matic: Inter pronta ad approfittarne già a gennaio

La strada verso la libertà, per tornare in fiducia e per cercare di fare di nuovo la differenza. L’unica ancora di salvezza di Nemanja Matic, ad oggi, è rappresentata dall’Inter. I nerazzurri, ridotti all’osso a centrocampo, secondo The Telegraph sarebbero pronti a strappare il centrocampista al Manchester United già nel prossimo mercato di gennaio. Una mossa che accontenterebbe Conte, che ha scelto il serbo come perno del suo Chelsea nel periodo di successi inglesi, e che permetterebbe al giocatore di rimettersi in gioco dopo gli ultimi terribili mesi allo United.

L’esplosione di McTominay nella mediana di Solskjaer, la fiducia sempre crescente di Fred ed il ritorno ormai imminente di Pogba hanno chiuso definitivamente le possibilità di Matic di tornare a fare la differenza a centrocampo. Il tecnico dei Red Devils ha ormai chiare quelle che sono le sue gerarchie e difficilmente cercherà di ribaltarle: un vero e proprio assist per i nerazzurri, in attesa però di accordarsi a livello economico con il Manchester. Pista Inter dunque per il serbo, mai davvero fuori dai piani di Conte.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!