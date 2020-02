Longhi: “Eriksen? Attesa normale intorno a lui. Deve dimostrare l’intensità che chiede Conte”

In tanti si stanno pronunciando negli ultimi giorni intorno a quello che è stato montato come il caso Eriksen. Per gettare un po’ d’acqua sul fuoco, ieri Antonio Conte ha voluto tranquillizzare la stampa ribadendo che la gestione del danese in queste prime settimane non sta creando alcun problema al calciatore, che dalla sua parte ha invece tutte le buone intenzioni per adattarsi il prima possibile al calcio italiano e nello specifico alle richieste tattiche del nuovo tecnico.

Ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista Bruno Longhi ha cercato di dare la propria interpretazione intorno a questa vicenda, senza sbilanciarsi troppo e dare giudizi affrettati in questa fase. Le sue parole: “Normale che ci sia attesa attorno a lui, è stato presentato come il colpo di gennaio capace di far fare il salto di qualità all’Inter da un punto di vista tecnico… Ancora non ha dimostrato l’intensità che chiede Conte”.

