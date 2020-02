Longhi: “Inter e Roma puntino l’Europa League, è un competizione che dà prestigio”

Saranno due partite particolarmente complicate quelle che vedranno Inter e Roma agli ottavi di finale rispettivamente contro Getafe e Siviglia. Soprattutto gli avversari nerazzurri non andranno sottovalutati, visto che ai sedicesimi hanno eliminato l’Ajax e che in campionato si stanno rendendo protagonisti di un ottimo percorso ed una lotta serrata per il quarto posto. Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista Bruno Longhi ha avvisato i due club italiani.

Il suo appello sull’Europa League: “Sia Inter che Roma dovrebbero puntare sull’Europa League. Dà prestigio anche se in molti la sottovalutano, oltre a concedere una porta di ingresso verso la Champions. Inter e Roma giocheranno con squadre ostiche, in Europa. Serviranno gare all’altezza e ridurre il solito turnover”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!