Longhi: “Le possibilità che Lautaro vada via in tempo breve sono nulle. Kulusevski si giocherebbe il posto con Barella e Sensi”

Il giornalista Bruno Longhi, ai microfoni di Radio Sportiva, esprime la sua opinione sulle situazioni di mercato del mondo Inter.

In risposta ad alcune domande poste direttamente dai tifosi sul futuro di Lautaro si sbilancia: “Le strategie di Suning sono importanti, faranno di tutto per accontentare Lautaro. Se hai un gioiello così e te lo lasci scappare vuol dire che non hai grandi obiettivi. Dato che l’Inter credo li abbia penso che la possibilità che Martinez vada via in tempi brevi siano pari a 0“

Sul ruolo che potenzialmente avrebbe Kulusevski in questa Inter invece risponde: “Kulusevski giocherebbe mezz’ala nel 3-5-2 di Conte, si combatterebbe il posto con Barella e Sensi. Si parla di allargare la rosa dell’Inter, le grandi squadre hanno bisogno di poter scegliere“

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!