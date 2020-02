Longhi: “Subito dentro Sanchez, il derby non può giocarlo un ragazzino”

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24 il giornalista Bruno Longhi ha detto la sua sul prossimo derby tra Inter e Milan, che si giocherà domenica prossima a San Siro:

ESPOSITO E L’ESPERIENZA – “Oggi parliamo di Esposito in un modo, tra due anni in un altro. Abbiamo visto che adesso era attanagliato dall’emozione, ha sbagliato anche un gol calciandosi sull’altro piede. Chiaramente non si può pretendere da un ragazzino di poter giocare un derby ed essere maturo già adesso. Anche a Udine l’Inter ha risolto il match quando sono entrati due calciatori più esperti”

COL MILAN DENTRO SANCHEZ – “Per il derby metterei subito in campo Sanchez. Siamo rimasti tutti perplessi dopo la Coppa Italia, dopo una partita in cui non ne aveva azzeccata una, magari anche per problematiche di modulo. A Udine si è visto un calciatore che era completamente l’opposto di quello visto con la Fiorentina. Non credo che il derby possa fargli un effetto molto particolare, perché è un calciatore che ha una sua storia, considerando i trascorsi tra Barcellona e Arsenal“

