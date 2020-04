Social – Longo annuncia la gravidanza della moglie: “A 28 anni l’ovetto più bello!”

C’è anche qualcuno che nasce – di questi tempi – o che perlomeno a breve lo farà: e questo, almeno, per interrompere momentaneamente la caccia all’ultimo contagiato, all’ultimo morto e alle cifre minuto per minuto su ricoveri e terapie intensive. Samuele Longo, attaccante del Venezia in prestito dall’Inter, è in attesa di un bambino, un maschio, come ha annunciato lo stesso giocatore sul proprio profilo Instagram.

Ha scelto il giorno di Pasqua per annunciare una probabile nuova nascita, con la notizia che però – almeno in casa Longo – doveva essere nota già da qualche tempo: la moglie, si apprende dal profilo Instagram di lei, è incinta di 5 mesi. Scrive il giocatore nella didascalia alla foto in cui annuncia la gravidanza: “A 28 anni, ricevo l’ovetto più bello di sempre!”. Ecco quindi la foto postata da Longo.

