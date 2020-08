Lopetegui osanna l’Inter: “Sono una squadra magnifica, dovremo fare la partita della vita”

Julien Lopetegui, ex tecnico della nazionale spagnola e ora mister del Siviglia, ultimo scoglio per l’Inter per la vittoria finale in Europa League, ha parlato ai microfoni di SFC Radio, canale ufficiale del club andaluso, dopo la roboante vittoria nerazzurra contro lo Shakhtar Donetsk.

Lopetegui ha dichiarato: “L’Inter è un avversaria di livello eccelso, una squadra magnifica. Ci obbligherà a fare una partita straordinaria, perfetta. Loro sono costruiti per giocare la Champions League, hanno terminato il campionato ad un solo punto dalla Juventus, hanno un allenatore esperto e tanti campioni magnifici in rosa. Siamo consapevoli della rivale che dovremo affrontare e dovremo prepararci al meglio per affrontarla”.

“L’Inter ha un modo di giocare tutto suo, particolare, come tutte le squadre di Conte. Non è facile trovare squadre con tanti campioni che cooperino e giochino in maniera collettiva, sacrificandosi per il bene comune. Con il passare dei giorni staremo meglio e recupereremo energie, siamo in un buon momento sia per le gambe che per la testa. Tuttavia ci servirà la partita della vita per uscire vittoriosi”.

