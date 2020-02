Lotta Scudetto – Juventus in difficoltà, Inter e Lazio in crescita. Ecco cosa dice il calendario

Dire che l’Inter di Antonio Conte si gioca tutto in tre turni di campionato, è forse esagerato in questo momento. Ma gli scontri diretti della prossima giornata contro la Lazio e quello contro la Juventus del 1° marzo saranno comunque degli ottimi indicatori per capire dove potrà arrivare la formazione nerazzurra. In mezzo, oltre allo scoglio Sampdoria in campionato, anche l’andata di Coppa Italia di domani sera contro il Napoli e il doppio scontro in Europa League con il Ludogorets.

Delle tre contendenti, l’Inter è sicuramente la squadra con il calendario più ostico. Se la Lazio, fuori da altre competizioni, dopo i nerazzurri dovrà vedersela solamente contro Genoa e Bologna, peggio andrà alla Juventus che oltre al derby d’Italia dopo le sfide con Brescia e Spal in campionato, sarà impegnata in Coppa Italia contro il Milan e in Champions League il 26 febbraio nell’andata contro il Lione.

