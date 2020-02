Lu-La sempre più in alto in Europa: meglio di loro solo due coppie d’attacco

L’attacco dell’Inter continua a macinare gol e la coppia Lukaku-Lautaro vola in alto nella classifica delle coppie più prolifiche d’Europa. Complice l’assenza del Toro, ad Udine ci ha pensato il gigante belga a mettere le cose a posto e grazie ad una sua doppietta i nerazzurri hanno portato a casa 3 punti fondamentali.

L’ex Manchester United sale così a 16 gol in campionato, alla sua prima esperienza in Italia: insieme alle 11 reti del gemello del gol argentino, la Lu-La sale a quota 27 gol stagionali. Meglio di loro soltanto l’attacco della Lazio formato da Ciro Immobile (arrivato però da solo a quota 25) e Felipe Caicedo (7), e il duo del Bayern Monaco Lwandowski (22) e Gnabry (7). Antonio Conte può contare sulla sua coppie per l’assalto allo scudetto.



