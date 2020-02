Lucas Leiva: “Scudetto? Juventus e Inter favorite. Non mi aspettavo quella classifica”

Intervistato dai microfoni di Globo Esporte, il centrocampista della Lazio Lucas Leiva ha analizzato nel dettaglio la corsa verso lo scudetto dei suoi alla luce della vittoria sui nerazzurri dell’Olimpico. Dopo la sua esperienza con la maglia del Liverpool, il centrocampista brasiliano è arrivato in Italia ed in biancoceleste ha già lasciato il segno nelle sue stagioni da protagonista.

“Non mi aspettavo quella posizione – dice Lucas Leiva – sono sincero. Il nostro obiettivo era quello di centrare la qualificazione in Champions League e da quando sono arrivato alla Lazio i risultati stanno arrivando. A livello di trofei abbiamo vinto la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana: oggi il nostro obiettivo resta l’Europa, ma siamo comunque lì. Scudetto? Juventus e Inter sono favorite: i bianconeri lo sono per l’esperienza e per l’abitudine a vincere”. Vittoria fondamentale quella della Lazio sui nerazzurri di Antonio Conte: 2-1 all’Olimpico nel segno di Immobile e Milinkovic-Savic che hanno lanciato i biancocelesti di Lucas Leiva all’inseguimento della Juventus.

