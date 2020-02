Lucescu è sicuro: “Può essere l’anno dell’Inter, dal derby è arrivato un segnale. E su Lukaku…”

Un’esperienza alla guida dell’Inter non proprio indimenticabile ed una lunga carriera in panchina tra Galatasaray, Besiktas, Zenit e la Nazionale della Turchia segnata dai successi con lo Shakhtar Donetsk. Mircea Lucescu con gli ucraini ha alzato al cielo anche una Coppa Uefa nella stagione 2008/2009 ed oggi, a distanza di vent’anni dalla sua parentesi interista, l’allenatore è tornato a parlare della Beneamata.

Intervistato dai microfoni di TMW, l’ex tecnico nerazzurro ha analizzato il campionato dell’Inter di Conte: “E’ l’anno dell’Inter. E’ vero, non sarà facile perché la Juve non mollerà la presa, ma anche la vittoria nel derby, per come è maturata, è un segnale. Questa squadra mi piace e poi è arrivato Eriksen, uno che ha grandissima esperienza. E che bravo Lukaku!”. Queste le dichiarazioni di Mircea Lucescu, ex allenatore dei nerazzurri che ha commentato a modo suo il presente della Beneamata. Segnali importanti per l’Inter, in lotta con la Juventus per il primo posto in Serie A.

