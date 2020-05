Lucescu: “Ronaldo il più grande mai allenato. Addio all’Inter? Mi dimisi io. Barella e Tonali…”

Mircea Lucescu, ex allenatore dell’Inter, intervistato ai microfoni del Corriere dello Sport ha rivissuto le tappe più emozionanti della sua avventura sulla panchina nerazzurra: “Ronaldo il fenomeno è stato il più grande giocatore che abbia mai allenato. Purtroppo, quell’anno ebbe tanti guai fisici. Sì, giocava anche Baggio in quell’Inter: era un fuoriclasse, ma non come Ronaldo. Devo riconoscere che il presidente Moratti fu eccezionale con me, non a caso disse che Lucescu era il miglior allenatore che aveva avuto”.

L’addio all’Inter: “Mi dimisi io, non mi mandò via lui. L’errore più grande è che per l’anno dopo era stato annunciato l’arrivo di Lippi e a quel punto è come se io fossi stato destabilizzato agli occhi della squadra. Non potevo che andarmene, anche per responsabilizzare i calciatori”.

L’Italia di Mancini: “Mi rivedo molto in lui, la squadra ha un grande futuro. Quello che ha fatto con la Nazionale è stato straordinario. Ci sono giovani interessanti. Zaniolo, Pellegrini, Chiesa, Castrovilli, Tonali, Barella possono diventare grandi calciatori. E Insigne e Immobile lo sono già”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!