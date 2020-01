Lucescu rilancia l’Inter: “Per lo scudetto ci sono anche i nerazzurri. La Juve ha rallentato”

Intervistato dai microfoni di TMW, l’ex tecnico dei nerazzurri Mircea Lucescu ha raccontato il suo punto di vista in merito alla lotta scudetto ed al campionato dell’Inter. Volata per il primo posto ma anche il lavoro di Antonio Conte alla guida della Beneamata nelle parole dell’allenatore: “Rinforzi? Gli allenatori che vogliono vincere fanno spendere tanto alle società. Bisogna spendere, comprare. Non si può solo allenarsi senza valori”.

In vista della corsa al primo posto, l’ex allenatore dell’Inter parla così della Beneamata, in lotta con la Juventus per il Tricolore: “L’Inter c’è. Non è stato facile per Sarri apportare dei cambiamenti ma doveva farlo è così la Juve ha rallentato un po’”. Queste le dichiarazioni di Mircea Lucescu, tecnico dei nerazzurri da gennaio a marzo del 1999 in una stagione decisamente travagliata per il club di Massimo Moratti. Anche la squadra di Conte in lotta per il primo posto finale: contro la Juventus di Sarri possono nascere numerose opportunità e la Beneamata dovrà saperle cogliere al volo.

