Lucio si ritira: “Giorno speciale, finisce la mia carriera da calciatore”

Un altro pezzo importante del Triplete dell’Inter ha deciso di porre fine alla carriera da calciatore. Dopo Sneijder ed Eto’o, che avevano annunciato lo scorso anno il loro addio al calcio giocato, adesso anche Lucio ha scelto di dire addio ai campi di gioco. Dopo aver vinto tutto con la maglia nerazzurra, l’ormai ex calciatore brasiliano aveva vissuto una sfortunata parentesi alla Juventus, prima di tornare in patria e giocare con diverse squadre, per poi chiudere la carriera alla Brasiliense.

Nelle dichiarazioni raccolte da GloboEsporte, ecco le parole scelte da Lucio per annunciare il suo addio dal calcio a tutto il mondo: “È un giorno speciale per me. Oggi finisco la mia carriera come calciatore professionista. Con grande orgoglio e gratitudine per tutti coloro che mi hanno supportato durante tutto questo tempo”.



