Ludogorets-Inter, ammonito Lautaro Martinez: era diffidato, salterà il ritorno

Chiudere in anticipo la qualificazione questa sera, ora, ha un ulteriore motivo per essere uno scenario da augurarsi. Al minuto 22 della gara tra Ludogorets ed Inter alla Ludogorets Arena, infatti, Lautaro Martinez è stato sanzionato con un cartellino giallo. Il centravanti era diffidato, e quindi salterà la sfida di ritorno in programma a San Siro giovedì prossimo alle ore 21. Prima ‘indicazione’ in vista della seconda sfida dei sedicesimi quindi per Conte, che sarà costretto a fare a meno di lui e a individuare un sostituto da schierare in casa.

