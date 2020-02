Ludogorets-Inter, Anicet: “Lukaku ha cambiato la partita, ci ha messo in difficoltà”

C’era tantissima voglia di riscatto in casa Inter dopo la doppia sconfitta consecutiva subita prima in Coppa Italia con il Napoli, e poi in campionato all’Olimpico nello scontro diretto con la Lazio. Nonostante si sia assistito ad una gara piuttosto brutta, condizionata anche da un atteggiamento difensivo del Ludogorets, alla fine la squadra di Conte è riuscita nell’obiettivo di conquistare la vittoria, avvicinandosi all’impegno di campionato contro la Sampdoria con maggiore serenità.

Al termine dell’incontro, ai microfoni di tuttomercatoweb.com, la delusione dell’attaccante del Ludogorets, Anicet: “Ci abbiamo provato, ma alla fine l’Inter ha vinto 2-0. I nerazzurri sono un’ottima squadra, ma siamo un po’ delusi dal risultati. Abbiamo avuto alcune occasioni per segnare ma non ci siamo riusciti, potevamo fare meglio. Quando è entrato Lukaku si è fatta dura per noi. Tutti sanno che è un attaccante fortissimo, ci ha messo in difficoltà. Il suo ingresso ha cambiato la gara. Sarà sicuramente durissima, ma dobbiamo crederci. Se non ci credi, non può succedere. L’Inter è in vantaggio di 2 reti, dobbiamo cercare di giocare meglio di oggi per raggiungere un buon risultato”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!