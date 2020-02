Ludogorets-Inter, designato arbitro spagnolo: 3 precedenti con le italiane

Sarà Carlos del Cerro Grande il direttore di gara che arbitrerà l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League di giovedì sera in Bulgaria, tra Ludogorets ed Inter. Il fischietto spagnolo, verrà completato dagli assistenti Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso, più il quarto uomo Guillermo Cuadra Fernandez. Al Var, invece, Juan Martínez Munuera, mentre l’Avar sarà Diego Barbero. Per Carlos del Cerro Grande si tratta della tredicesima presenza in Europa League nella sua carriera.

Siamo di fronte ad un direttore di gara con discreta esperienza sia nazionale che internazionale, con oltre 150 partite dirette in Liga e 15 in Champions League. Ha arbitrato tre volte le italiane: due volte il Napoli (1 pareggio e 1 sconfitta), ed una volta la Juventus (Ajax-Juventus 1-1 dell’anno scorso, quarti di finale CL). Per i partenopei, invece, ha diretto Salisburgo-Napoli 3-1 (ottavi di ritorno EL 2018/19) e Liverpool-Napoli 1-1 (dello scorso novembre).

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!