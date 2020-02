Ludogorets-Inter, Conte (Sky): “Inizia una competizione dura ma faremo bene. Eriksen? Vedo in voi troppa ansia, lui è sereno”

Inizia un nuovo percorso per l’Inter di Antonio Conte: domani sera infatti i nerazzurri saranno di scena sul campo del Ludogorets per i sedicesimi di finale di Europa League. L’andata si giocherà a Razgrad, mentre il ritorno sarà a San Siro giovedì 27 febbraio.

Prima delle conferenza stampa di vigilia il tecnico nerazzurro ha parlato così del match di domani ai microfoni di Sky Sport 24: “Questa è un’altra partita e un’altra competizione, quindi ci teniamo a fare bella figura. Verrà affrontata con giuste motivazioni e voglia, sapendo che avremo davanti un grandissimo avversario. Turnover? Sicuramente ci saranno delle rotazioni, ma questo sarà inevitabile anche perché giocando così tanto in pochissimi giorni è giusto fare delle rotazioni ed è giusto dare possibilità anche ad altri giocatori che meritano di giocare e domenica non l’hanno fatto. La competizione è dura, sarà abbastanza faticosa e stancante ma al tempo stesso abbiamo voglia di far bene e quindi domani scenderà la migliore formazione. Eriksen? Sto studiando di nuovo l’inglese perché devo parlargli così (ride, ndr). Vedo da parte vostra troppa ansia e poca serenità, da parte nostra e del giocatore c’è voglia di lavorare e mettersi a disposizione. Siamo molto molto sereni”



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!