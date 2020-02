LIVE Europa League, Ludogorets-Inter: segui la diretta su Passioneinter.com

Commenta la partita su Telegram con 2.189 tifosi nerazzurri!

Inizia l’Europa League per l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri – dopo l’eliminazione dalla Champions League – si trovano di fronte il Ludogorets per i sedicesimi di finale. E’ la prima sfida ufficiale tra questi due club con i nerazzurri che dovranno fare a meno dell’infortunato Handanovic e di Brozovic e Skriniar rimasti a Milano per recuperare al 100% in vista dei prossimi impegni decisivi tra campionato e Coppa Italia. Giovedì prossimo a San Siro ci sarà la sfida di ritorno alle ore 21:00.

Le formazioni UFFICIALI di Ludogorets-Inter

In attesa di conferma LUDOGORETS (4-2-3-1): Iliev; Cicinho, Moti, Terziev, Nedyalkov, Dyakov, Anicet; Jorginho, Marcelinho, Wanderson; Keseru. ALL.: Vrba.

A DISP.: Stoyanov, Ikoko, Badji, Cauly, Swierczok, Tchibota.

In attesa di conferma INTER (3-5-2): Padelli; Godin, Ranocchia, D’Ambrosio; Moses, Vecino, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; L.Martinez, Sanchez. ALL.: Conte.

A DISP.: Stankovic, De Vrij, Young, Barella, Candreva, Lukaku, Vergani.

