Ludogorets-Inter, Lukaku fa i complimenti ad Eriksen, Ranocchia festeggia 200 presenze: le reazioni social dei calciatori

Nonostante l’impegno non fosse tra i più proibitivi, la gioia in seguito ad una vittoria ottenuta è sempre giustificata. Per questo motivo, al triplice fischio, come spesso accade molti calciatori tra le fila dell’Inter si sono riversati sui propri canali social per esprimere il proprio stato d’animo sul successo conquistato in casa del Ludogorets. Dai complimenti di Romelu Lukaku per la prima rete di Christian Eriksen, ai festeggiamenti di Andrea Ranocchia per aver tagliato il traguardo delle 200 presenze nella serata in cui ha giocato dal primo minuto.

Ecco le principali reazioni social: