Ludogorets-Inter, le formazioni UFFICIALI: Eriksen torna titolare, Lukaku in panchina. Chance per Borja e Ranocchia

In attesa del fischio d’inizio di Ludogorets-Inter, andata dei sedicesimi di finale di Europa League, ecco che i due tecnici, Antonio Conte e Pavel Vrba, hanno comunicato ufficialmente le rispettive scelte di formazione. Sciolto il dubbio Eriksen in casa nerazzurra, con il danese che partirà regolarmente dal primo minuto. Da stabilire, però, quella che sarà la sua collocazione tattica in campo, visto che potrebbe agire sia da classica mezzala nel 3-5-2, che da trequartista dietro le due punte in un modulo provato da Conte in una sola occasione in questa stagione.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LUDOGORETS-INTER

INTER (3-5-2): 27 Padelli; 2 Godin, 23 Ranocchia, 33 D’Ambrosio; 11 Moses, 8 Vecino, 20 Borja Valero, 24 Eriksen, 34 Biraghi; 10 Lautaro, 7 Sanchez.

A disposizione: 35 Stankovic, 6 de Vrij, 9 Lukaku, 15 Young, 23 Barella, 31 Pirola, 87 Candreva.

Allenatore: Antonio Conte.

LUDOGORETS (4-3-3): 23 Iliev; 4 Cicinho, 5 Terziev, 21 Grigore, 3 Nedyalkov; 18 Dyakov, 12 Abel, 95 Souza; 84 Marcelinho, 10 Swierczok, 88 Wanderson.

A disposizione: 27 Stoyanov, 6 Tawatha, 8 Biton, 13 Tchibota, 22 Ikoko, 25 Badji, 30 Moti.

Allenatore: Pavel Vrba.

Arbitro: Carlos del Cerro Grande.

Assistenti: Yuste, Alonso.

Quarto Uomo: Cuadra Fernandez.

VAR e Assistente VAR: Munuera, Barbero.

