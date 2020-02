Ludogorets-Inter, Godin (Inter TV): “Vittoria meritata: il gol di Eriksen ha spaccato il match”

Successo alla prima in Europa League per l’Inter che vince a Razgrad contro il Ludogorets. Primo gol con la maglia nerazzurra di Eriksen e raddoppio dal dischetto di Romelu Lukaku per il 2-0 della Beneamata in Bulgaria. Ai microfoni di Inter TV, Diego Godin ha analizzato il successo all’andata dei sedicesimi di finale.

“E’ stato importante trovare il risultato qui per mettere in discesa l’andata di ritorno. E’ stata difficile perché non riuscivamo a trovare spazio. Nel secondo tempo abbiamo messo in campo più intensità, poi il gol di Eriksen ha sbloccato la partita. Occasioni? Credo che la vittoria sia comunque meritata: portiamo a casa un ottimo risultato per giocare il ritorno. Gran lavoro prima del gol: hanno lavorato tanto per trovare i varchi giusti”

