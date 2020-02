Ludogorets-Inter, Godin (Sky): “Eriksen ha tanta qualità, anche io ho faticato ad ambientarmi. Ce la farà”

È stato uno dei migliori in campo, ed ha dimostrato ancora una volta quando la sua decennale esperienza possa fare la differenza in campo europeo. Diego Godin, ai microfoni di Sky, ha commentato così la vittoria della sua Inter sul campo del Ludogorets per 0-2.

Partita – “Come ho detto anche prima abbiamo affrontato un ottimo rivale, che è campione di Bulgaria da 9 anni consecutivi e gioca da sempre le coppe europee. Nel primo tempo abbiamo faticato a trovare spazi ed era difficile controllare la palla con tranquillità, mentre nel secondo abbiamo trovato più spazio e dopo il gol segnato la partita si è aperta”.

Riserve – “In tutte le grandi squadre che vogliono vincere è importante che tutto il gruppo sia preparato, chi gioca sia pronto e nelle migliori condizioni. Oggi ha giocato chi ha avuto meno spazio e siamo stati bravi. È stato importante per tutto il gruppo”.

Eriksen – “Anche io arrivo da un altro campionato e un altro tipo di calcio, non è facile arrivare in un paese nuovo con un’idea di calcio completamente diversa. Anche io ho faticato ad ambientarmi all’inizio, anche non conoscere la lingua fa la differenza. È un giocatore di grande qualità, farà la differenza ma sa di avere bisogno di tempo per lavorare anche fisicamente. Conte esige tanto, anche a livello fisico, ma la qualità c’è sicuramente”.

