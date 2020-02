Ludogorets-Inter, Iliev e Marcelino: “Non è finita, ma basta errori! L’azione del rigore…”

Dopo la vittoria dell’Inter per 2-0 in casa del Ludogorets, che sembrano quasi un’ipoteca sulla qualificazione finale, il portiere del club bulgaro Plamen Iliev e il centrocampista Marcelinho sono intervenuti ai microfoni di gol.bg per parlare del match. Ecco le loro parole:

MARCELINHO – “Abbiamo giocato contro un avversario di classe, una grande squadra. Eriksen si è trovato solo in area di rigore, ma questo è il calcio, succede. Ora dobbiamo prepararci bene per la partita in Italia. Dobbiamo essere più concentrati, possiamo fare qualcosa lì. Non possiamo dormire contro una squadra così grande. Un errore e subisci il gol. Dobbiamo tenere conto dei nostri sbagli”.

ILIEV – “Il risultato è giusto, hanno avuto altre possibilità per segnare. L’azione del rigore si è sviluppata così rapidamente che non ho visto chi ha toccato con la mano. Tutte le partite sono difficili, indipendentemente dall’avversario. Dobbiamo essere concentrati e seguire le linee guida del mister. Adesso le possibilità di passare sono ridotte, ma giocheremo una buona partita, è un onore. Sapevamo che oggi sarebbe stata una partita complicata.”

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!