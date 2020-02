Ludogorets-Inter, la conferenza stampa di Conte: il programma delle attività

Dopo la retrocessione dalla Champions League, sarà la prima volta dell’Inter di Antonio Conte in Europa League in vista del match di giovedì delle 18.55 contro il Ludogorets in trasferta. Nel tardo pomeriggio di domani, però, come di consueto Antonio Conte si presenterà in conferenza stampa per raccontare la sfida e rispondere alle curiosità dei giornalisti presenti. Nella mattinata, invece, sempre ai media sarà possibile poter assistere per 15 minuti all’allenamento aperto dell’Inter ad Appiano Gentile, prima del trasferimento della squadra in aereo per la Bulgaria.

Ecco il programma completo delle attività di vigilia di Ludogorets-Inter (mercoledì 19 febbraio):

Ore 10 Official Training Inter (15 minuti aperti ai media), Suning Training Center

Ore 19 (local time) Conferenza Stampa Inter e walk around sul campo, Ludogorets Arena

Ore 13.30 (local time) Conferenza Stampa Ludogorets, Ludogorets Arena

Ore 18 (local time) Official Training Ludogorets (15 minuti aperto ai media), Sport Center Ludogorets

