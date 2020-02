Ludogorets-Inter, le probabili formazioni: vetrina per Eriksen e Sanchez, Borja Valero in panchina

Si disputerà nel tardo pomeriggio, a partire dalle 18.55, l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League tra Inter e Ludogorets. La squadra nerazzurra è obbligata a far bene, sia per onorare una competizione molto prestigiosa, che per rialzare il morale dopo le due sconfitte consecutive rimediate in Coppa Italia con il Napoli e in campionato con la Lazio. Per far sì che ciò possa accadere, secondo La Gazzetta dello Sport, ecco le possibili scelte di formazione di Antonio Conte che potrebbe cambiare modulo inserendo Eriksen nel ruolo di trequartista dietro le due punte.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LUDOGORETS-INTER

LUDOGORETS (4-2-3-1): Renan, Cicinho, Motl, Terzlev, Nedyalkov; Dyakov, Anicet; Jorginho, Marcelinho, Wanderson; Keseru. All. Vrba

INTER (3-4-1-2): Padelli; Godin, Ranocchia, D’Ambrosio; Moses, Vecino, Barella, Biraghi; Eriksen; Lautaro, Sanchez. All. Conte

