Ludogorets-Inter, le probabili formazioni: out Brozovic e Skriniar, riposa Lukaku

Cambierà, e anche tanto, la sua Inter Antonio Conte in Europa League. Lunga la lista degli esclusi dall’impegno in Bulgaria, da Brozovic – per il quale il tecnico nerazzurro ha sottolineato l’infortunio alla caviglia – a Skriniar, due tra i calciatori più utilizzati in stagione dal tecnico. In casa del Ludogorets non si vedranno in campo nemmeno Handanovic, ancora alle prese con l’infortunio al mignolo, ed Esposito, costretto al ko insieme a Gagliardini ed Asamoah.

Ampio turnover per Antonio Conte, con Ranocchia verso la titolarità assistito da D’Ambrosio e Godin davanti a Padelli. C’è Borja Valero in cabina di regia, con Vecino ed Eriksen a supporto. In fascia, favoriti Moses e Biraghi per le due maglie da titolare assegnate dal tecnico interista, pronto a dar fiducia a Sanchez e Lautaro in attacco, con Lukaku inizialmente in panchina. Questa, nel dettaglio, la probabile formazione dell’Inter in vista del match contro il Ludogorets.

INTER (3-5-2): Padelli; D’Ambrosio, Ranocchia, Godin; Moses, Vecino, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Lautaro, Sanchez. All. Conte

