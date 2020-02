Ludogorets-Inter, le probabili formazioni: panchina per de Vrij e Lukaku, Eriksen dal 1′

Riparte l’avventura europea dell’Inter. Nerazzurri impegnati in trasferta, sul campo del Ludogorets, per i sedicesimi di Europa League: dopo la retrocessione dalla Champions, la Beneamata riavvia il proprio percorso internazionale. Il match in Bulgaria arriva a metà strada tra il ko in campionato contro la Lazio, che ha scavalcato in classifica la squadra di Conte, e la sfida di San Siro con la Sampdoria. Giovedì di coppa dunque per l’Inter, con il tecnico dei nerazzurri pronto alle rotazioni in vista della sfida in terra bulgara.

Con Padelli tra i pali, a ritrovare spazio nel 3-5-2 disegnato dall’allenatore interista sarà infatti Ranocchia, schierato al centro della difesa. Turno di riposo per de Vrij ma anche per Skriniar, con D’Ambrosio promosso in difesa sulla destra. L’influenza costringerà Bastoni all’esclusione: scalpita Godin per ritrovare fiducia dopo il ko dell’Olimpico. A centrocampo, riflettori puntati su Eriksen, in vantaggio per una maglia da titolare: con Brozovic playmaker, Vecino e Barella si giocano l’ultimo posto al centro dell’Inter. Moses e Biraghi i favoriti per le due fasce, con le novità più importanti che arrivano dall’attacco: possibile riposo per Lukaku, con Lautaro e Sanchez pronti a formare la coppia d’attacco per la prima volta nel 2020. L’unico turno ai box del gigante belga risale al match di Barcellona: da allora l’ex Manchester United è sempre stato titolare, mentre contro il Ludogorets potrebbe partire dalla panchina.

Questa, nel dettaglio, la probabile formazione dell’Inter in Europa League.

INTER (3-5-2): Padelli; D’Ambrosio, Ranocchia, Godin; Moses, Vecino, Brozovic, Eriksen, Biraghi; Lautaro, Sanchez. All. Conte

